«حماية الأرواح والممتلكات مسؤولية عظيمة تتطلب اليقظة باستمرار»



بتوجيهات من معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على مدار الساعة وفي العطل الرسمية، قام سعادة رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد صباح اليوم الثلاثاء بجولة ميدانية للإطلاع على عمل فرق التفتيش التابعة لقطاع الوقاية في منطقة أسواق المباركية، وكان في استقباله نائب الرئيس لقطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله فهد وقيادات إدارة وقاية محافظة العاصمة.



واطلع سعادته على خطة فرق التفتيش لمتابعة ورصد المباني والمنشآت والمطاعم ومدى التزامها باشتراطات السلامة والوقاية من الحريق وخصوصا الإجراءات التي طبقت بعد الحريق الذي التهم عددا من المحلات في سوق السلاح وأشاد بتعاون الملاك وأصحاب الرخص، فالهدف هو الصالح العام.



ودعا الفريق المكراد أصحاب المحلات والمنشآت التجارية والصناعية والحرفية الى ضرورة التعاون مع فرق قوة الإطفاء العام لتنفيذ الاشتراطات من خطر الحريق حماية لأرواح العاملين والمرتادين لهذه الأنشطة وحفاظا على ممتلكاتهم والأمن المجتمعي وتفاديا لإجبار قوة الإطفاء على تطبيق المخالفات والغلق الإداري على منشآتهم.



رافق الفريق خالد المكراد في الجولة مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام العقيد محمد بدر إبراهيم.