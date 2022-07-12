«تشلة القيظ» مدتها أسبوع واحد وتدخل الطقس بعد نهاية «البوارح»

قال الخبير الفلكي عادل المرزوق إنه وخلال الأيام المقبلة، وتحديداً السبت 16 الجاري، ستنتهي فترة البوارح ذات الرياح الشمالية الغربية النشطة التي تثير الغبار في ساعات بعد الظهر، وعلى ذلك سنشهد انخفاضا ملحوظا في سرعة الرياح الشمالية الغربية التي من المتوقع أن تكون أقل من (30) كم/ س حتى مساء الجمعة، ويستمر انخفاض سرعة الرياح وتكون بين هادئة ومعتدلة السرعة (15-20) كم/ س.



وأوضح المرزوق أن ذلك سيؤدي الى انخفاض كبير في نسبة الغبار العالق في الجو ما يزيد من نسبة أشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة التي من المتوقع أن تتجاوز (50) درجة مئوية.



وتابع الخبير الفلكي بقوله: مع نهاية فترة البوارح مباشرة تدخل فترة «نوء الهنعة» وهي التي تسمى «الجوزاء الثانية» وهي فترة معروفة بشدة حرارة الطقس فيها، حيث تدخل فترة «كلة أو تشلة القيظ» ومدتها أسبوع واحد وهي من الفترات شديدة الحرارة، ويرجع ذلك إلى انخفاض نسبة الرياح بسبب هدوء واعتدال سرعتها وترسب الغبار الذي يخفف من أشعة الشمس. مع استمرار وجود المنخفض الجوي الذي سيستمر في تمركزه بمنطقة وسط وشرق شبه الجزيرة العربية والخليج العربي حتى بداية الشهر المقبل.