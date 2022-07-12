عبدالعزيز الفضلي



أعلنت وزارة التربية استعدادها التام للتعاون مع أي جهة سواء كانت حكومية أو أهلية لما فيه مصلحة أبنائنا الطلبة وإبعادهم عن أي أمور تؤثر سلبا عليهم وعلى المجتمع بشكل عام.



وقال مدير إدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية بوزارة التربية فيصل الأستاذ في تصريح خاص لـ «الأنباء» إن الوزارة لن ترفض أي طلب تتقدم به أي جهة لتقديم ندوات ودورات هادفة وتوعوية لطلبة المدارس، خاصة فيما يتعلق بالمخدرات وكيفية الوقاية منها، مشيرا إلى أنه تواصل مع رئيس جمعية بشائر الخير د.عبدالحميد البلالي حول ما تم تداوله بشأن منع جمعيات النفع العام من دخول المدارس لتقديم ندوات توعوية، مؤكدا أننا نضع يدنا بيد أي جهة تعمل لمصلحة أبنائنا الطلبة وأسرهم.



وأضاف أن أي جهة ترغب في دخول المدارس عليها التنسيق معنا في الوزارة لمعرفة ما يتم طرحه وتقديمه للطلبة، لافتا إلى أن جمعية بشائر الخير تعتبر من الجمعيات المتميزة والتي تعمل دائما على كل ما هو مفيد لأبنائنا خاصة فيما يتعلق بالوقاية من المخدرات.



وذكر أنه تم التنسيق مع رئيس الجمعية د.عبدالحميد البلالي لتقديم ندوات وفعاليات توعوية في المدارس خلال العام الدراسي الجديد، معربا عن بالغ شكره وتقديره لكل من يعمل على مصلحة أبنائنا الطلبة والحفاظ عليهم من آفة المخدرات.