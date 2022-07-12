بات المكان الذي سيعيش فيه رئيس الوزراء البريطاني المستقيل بوريس جونسون، وزوجته بعد خروجهما من دوانينج ستريت، عقب إعلانه استقالته من منصبه مثار تساؤل للعديدين.

وسيظل جونسون وزوجته كاري، يعيشان في شقته في 11 داونينج ستريت حتى يتم اختيار زعيم جديد لحزب المحافظين يتولى منصب رئيس الوزراء بدلا من جونسون في الخريف المقبل.

وقالت صحيفة "ايفيننج ستاندارد"، إن مقر رئاسة الوزراء خضع لعملية تجديد عام 2020 بعد تبين أن اللورد براونلو، من حزب المحافظين، قد دفع مقابل بعض أعمال التجديد.. مشيرة إلى أنه يُعتقد أن التكلفة النهائية لمشروع إعادة تجديد منزل رئيس الوزراء كانت نحو 112 ألف جنيه إسترليني ولدى مكتب مجلس الوزراء ميزانية قدرها 30 ألف جنيه إسترليني سنويًا لصيانة مقره في 11 داونينج ستريت ومنذ ذلك الحين، قام جونسون بدفع التكاليف الإضافية التي يتكلفها تجديد منزله، ونظرًا لأن مكتب مجلس الوزراء قد دفع جزءًا من بعض الأعمال والمفروشات، فلا يزال من الممكن رؤية ما سيكون بإمكان عائلة جونسون أخذه معها إلى منزلها الجديد عندما يتم الإعلان عن زعيم حزب المحافظين الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أنه توجد عقارات يملكها جونسون وزوجته والتي يمكن أن تصبح المنزل الذي سيعيشا فيه مع أولادهما..حيث كان الزوجان يعيشان في شقة في منزل مُرمم وهو مدرج من الدرجة الثانية بين المنازل التاريخية ويطل على حديقة برونزويك في كامبرويل، جنوب لندن، عندما أصبح جونسون رئيسًا للوزراء في يوليو 2019، وفي 19 يوليو 2019، دفع الزوجان 1.2 مليون جنيه إسترليني لشراء منزل فيكتوري من الطوب الأحمر مكون من أربع غرف نوم ومرتّب على ثلاثة طوابق ويمتد المنزل على أكثر من 2000 قدم مربع، مع غرفتي استقبال وأربع غرف نوم مزدوجة وحمامين.

وهناك أيضاً منزل مكون من أربع غرف مدرج من الدرجة الثانية على سلم المنازل التاريخية في ثامي، بأوكسفوردشير ويعد المنزل ريفيا، ويحتوي على مدفأة كبيرة وعوارض خشبية وإطلالات عبر ريف أوكسفوردشاير المفتوح ويوجد به أيضًا ملحق حجري منفصل وملعب تنس ومسبح وتم شراء العقار في عام 2003 من قبل بوريس جونسون وزوجته آنذاك مارينا ويلر مقابل 640 ألف جنيه إسترليني وفي ذلك الوقت كان جونسون نائبًا عن هينلي وانفصل الزوجان في عام 2018 وتم تغيير ملكية العقار لجونسون في فبراير 2020، وفي فبراير 2020، عندما تم تغيير العنوان، تم تحديد قيمة العقار بمبلغ 1.25 مليون جنيه إسترليني.

وكان جونسون قد أعلن استقالته في 7 يوليو الجاري، لكنه سيظل في منصب رئيس الوزراء حتى يتم انتخاب خلفا له، وهي عملية قد تستغرق شهورًا.