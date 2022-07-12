حققت أغنية "صحصح" للفنانة نانسي عجرم والتي يشاركها فيها الموزع الموسيقي العالمي مارشيملو، نجاحا جماهيريا كبيرا، حيث كسرت حاجز ال 5 مليون مشاهدة بعد ايام من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وتصدرت الفنانة نانسي عجرم، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات الماضية بعد طرح أغنية "صحصح" عبر "يوتيوب"، والتي تم تسجيلها بأحد الاستديوهات بولاية لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال زيارة سابقة لنانسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

أغنية صحصح من كلمات الشاعر المصري أحمد علاء الدين، ألحان مودي سعيد، وتوزيع موسيقي "مارشميلو".

وكانت نانسي عجرم قد قامت بغناء تتر مسلسل "يوتيرن" بعنوان "يا ساتر" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقي أحمد عادل، والذي تم عرضه في رمضان الماضي