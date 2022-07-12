شهد موسم عيد الأضحي حالة من المنافسة الشرسة بين الأفلام التي تم طرحها خلال الأيام الماضية بدور العرض السينمائي المصرية بين قصة تاريخية ورومانسية واكشن، ويتربع فيلم "كيرة والجن" على عرش الإيرادات.

فبعيون المخرج مروان حامد وبعد 4 أعوام من التحضير والتصوير خرجت ملحمة " كيرة والجن " لتتربع على عرش ايرادات عيد الأضحى بقيادة فرسان الصف الأول كريم عبد العزيز وأحمد عز، محققة أرقاما قياسية بشهادة النقاد والجمهور لتبلغ 38 مليونا و500 ألف جنيه خلال 12 يوما من عرضها ، بــ 100 نسخة يتم عرضها في دور العرض السينمائي منذ يوم 30 يونيو الماضي.

والفيلم مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، ويرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصري فى فترة الاحتلال الإنجليزي إبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 وحتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، تكشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.

ويجسد النجم كريم عبد العزيز شخصية الطبيب "أحمد عبد الحى"، وهو شخصية حقيقية كانت موجودًا أثناء فترة الاحتلال الإنجليزى لمصر، وكانت شهرته وقتها "أحمد كيرة"، وخلال الأحداث يلتقى أحمد كيرة مع عبدالقادر شحاتة الجن وهو الشخصية التى يجسدها النجم أحمد عز، فيصبحان صديقين مقربين، ويشاركان فى التصدى للاحتلال الإنجليزى ضمن إطار من الإثارة والتشويق.

و"كيرة والجن" بطولة كريم عبد العزيز، وأحمد عز، وهند صبرى وسيد رجب، وأحمد مالك، وعلي قاسم، وهدى المفتى، ومحمد عبد العظيم، وعارفة عبد الرسول، وتامر نبيل، وإخراج مروان حامد.

وجاء في المركز الثاني الفيلم الرومانسي "بحبك"، بإيرادات بلغت 6 ملايين جنيه منذ انطلاقه في دور العرض السينمائية، يوم 7 يوليو الجاري، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، حول حياة رجل يخوض قصتي حب ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة، ويعد الفيلم التعاون الثاني الذي يجمع بين هنا الزاهد وتامر حسني، حيث شاركته البطولة من قبل في مسلسل "فرق توقيت" عام 2014.

وفيلم "بحبك" من إنتاج حسام حسني، وتأليف وإخراج تامر حسني، في أولى تجاربه الإخراجية، ويشارك في بطولته هنا الزاهد، حمدي الميرغني، هدى المفتي، مدحت تيخة، شهد الشاطر، وعالية راشد.

وجاء في المركز الثالث فيلم "عمهم" بايرادات اقتربت من 5 ملايين جنيه منذ طرحه في شباك التذاكر يوم الخميس الماضي ، حيث تدورأحداثه في إطار كوميدي حول الملاكم سلطان الذي يجسد دوره محمد إمام ويعمل مع صديقه سعيد بمركز رياضي، ولكنهما يتورطا في قضية تزوير أموال عن طريق مطبعة تقع صدفة في طريقهما، لتنقلب حياتهما رأسا على عقب.

والفيلم بطولة محمد عادل إمام و محمد سلام، وأحمد الفيشاوي ومحمود حميدة، وسيد رجب، وميرنا نور الدين، وهنا الزاهد، ونرمين الفقي ومحمد لطفي وباسم سمرة، ومن تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي.