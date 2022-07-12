تستضيف دبي الدورة الأولى من "القمة العالمية للشركات"World Corporate Summit ، خلال الفترة من 21 نوفمبر حتى 16 ديسمبر 2022 وتتضمن العديد من الأنشطة والفاعليات الهادفة لترسيخ قيم الرياضة وتعزيز النمو في العديد من قطاعات الأعمال.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "و ا م"، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تنظيم القمة بدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي وبمشاركة عدد كبير من صناع القرار والمسؤولين من أكبر الشركات العالمية، وكذلك المؤسسات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، فضلاً عن الجهات الحكومية لتبادل الخبرات، واستكشاف فرص إقامة الشراكات بهدف تعزيز نمو الأعمال.

وأضافت أن القمة العالمية للشركات ستشهد تنظيم مجموعة من المنتديات المغلقة والاجتماعات مع قادة الأعمال ورواد الابتكار في دبي بهدف تقديم رؤية فريدة للمشاركين المؤسسين من الزوار حول التوقعات الحالية والمستقبلية، إذ تواصل دبي مسيرة ريادتها كمركز عالمي للتجارة وريادة الأعمال، مشيرة إلى أن البرنامج سيتضمن كذلك زيارات ميدانية لمناطق الأعمال والابتكار الرئيسية، بالإضافة إلى فرص التعاون مع مجتمع التمويل والاستثمار في إمارة دبي.