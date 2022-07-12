أعلنت إدارة مهرجان "جرش للثقافة والفنون" الأردني، فعاليات الدورة 36 التي تنطلق يوم 27 يوليو الحالي، بالتعاون مع نقابة الفنانين الأردنيين.

وقال المدير التنفيذي للمهرجان مازن قعوار - في بيان صحفي - إن التعاون مع نقابة الفنانين أثمر عن إنجاز برنامج فني "مهم ومتنوع"، موضحًا أن "إدارة المهرجان قدمت فرصة مهمة للفنان الأردني وأسهمت في توسيع دائرة المشاركة لجميع المهن الفنية، مما سينعكس إيجابًا على المهرجان، مشيرًا إلى أن البرنامج الذي أعلن عنه اليوم جاء بعد مشاورات ولقاءات بين إدارة المهرجان ومجلس إدارة النقابة، وقد توافق الطرفان على هذا البرنامج الذي يشارك فيه أكثر من 800 فنان أردني يمثلون جميع القطاعات، وشارك في البرنامج أكثر من 108 مطربين.

وفي السياق، أشاد نقيب الفنانين الأردنيين، بالشراكة التاريخية مع إدارة مهرجان جرش، لافتًا إلى أن النقابة تتولى الإشراف على البرنامج المتعلق بالفنانين الأردنيين.

وتنطلق فعاليات المهرجان تحت شعار"نّورت ليالينا"، من خلال البرامج الثقافية والفنية المختلفة في المدرجات والساحات والمسارح، وتبدأ الحفلات في 28 يوليو، للمطرب اللبناني عاصي الحلاني، ومن الأردن جهاد سركيس وغادة عباسي، وفي 28 من نفس الشهر يشهد عدد من الحفلات يحيها كل من مروان خوري، والفنانة الأردنية ليندا حجازي، والفنان الأردني نجم السلمان، وتحيي الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة، في 30 يوليو حفل فني تنوع فيه بين التراث الفلسطيني والعربي، في حين سيغني الفنان العراقي محمود التركي ليلة 31 من نفس الشهر، والفنان الأردني أسامة جبور والفنان الأردني يحيى صويص.

ويغني الفنان السعودي ماجد الرسالني، بمشاركة الفنان الأردني محمود الدعجة، ليلة 1 أغسطس، وفي الليلة نفسها يقدم الفنان الأردني حسين السلمان وصلة من الأغنيات المنوعة.

ويحيي الفنان تامر حسني ليلة الجمعة 5 أغسطس بمجموعة من أغانيه الجديدة، ليختم المطرب السعودي رابح صقر ليلة السبت 6 من نفس الشهر، آخر ليالي جرش الفنية لهذا العام.