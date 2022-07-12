يهدد حريق خارج عن السيطرة مشتعل منذ ثلاثة أيام أشجار السيكويا العملاقة في منتزه يوسيميتي في ولاية كاليفورنيا بغرب الولايات المتحدة، على ما أعلن المنتزه الوطني

وأفاد المنتزه أن الحريق وصل إلى ماريبوسا غروف، الموقع الذي يلقى أكبر إقبال من زوار المنتزه إذ يحتوي على مئات أشجار السيكويا العملاقة هي من الأكبر في العالم، مشيرا إلى أن النيران "تمتد حاليا على 644 هكتارا ولا شيء يوقفها".

وتمت تعبئة 360 عنصرا من فرق الإطفاء لمكافحة الحريق.

وتعمل إحدى فرق الإطفاء على حماية أشهر وأضخم شجرة سيكويا في المنتزه تعرف باسم "غريزلي جاينت" عبر رشّها باستمرار مع اقتراب النيران.

وأوضح المنتزه "من أعلى علوها البالغ 209 اقدام (64 مترا)، إنها ثاني أكبر أشجار يوسيميتي"، عارضا على مواقع التواصل الاجتماعي التدابير المتخذة لحماية شجرة السيكويا الشهيرة.

والسيكويا من الأشجار الأكثر مقاومة للنيران وهذا ما مكنها من الاستمرار آلاف السنين.

غير ان الجفاف الشديد وحرائق الغابات التي باتت تدوم لفترات أطول، قد تلحق بها ضررا. وأتى حريق هائل عام 2020 على عشرة آلاف من هذه الأشجار تمثل حوالى 14% من العدد الإجمالي للسيكويا في العالم.

وحذر أحد مسؤولي أجهزة الإطفاء في كاليفورنيا براين فينيسي في حزيران/يونيو بأنه "نظرا إلى ظروف الاحتراق وإلى نوع حرائق الغابات التي نتحدث عنها، نتوقع أربعة أو خمسة أو ستة أشهر في غاية الشدة".

أعيد تأهيل هذا القسم من منتزه يوسيميتي قبل إعادة فتحه أمام الجمهور عام 2018.