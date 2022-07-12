أعلنت شركة والت ديزني التوصل إلى اتفاق يوم الاثنين لعرض مسلسل وثائقي وحفل موسيقي لفرقة البوب الكورية (بي.تي.إس) على منصة البث (ديزني بلس).

وسيبدأ بث المسلسل على المنصة العام المقبل ويشمل أعمالا موسيقية ومقاطع فيديو للفرقة الكورية الجنوبية من الأعوام التسعة الماضية.

وذكرت ديزني في بيان أن المسلسل سيعرض "الحياة اليومية وأفكار وخطط" أعضاء الفرقة "وهم يستعدون للفصل الثاني".

كانت الفرقة قد أعلنت الشهر الماضي أنها في استراحة بينما يعمل أفرادها على مشاريع فردية.

ويتيح اتفاق ديزني مع شركة (هايب) التي تدير أعمال الفرقة أيضا لديزني بلس أن تبث تسجيلا لحفل غنائي للفرقة بأحد الملاعب في لوس أنجليس أقيم في نوفمبر تشرين الثاني عام 2021، وهو أول حفل للفرقة أمام الجمهور بعد انقطاع دام عامين بسبب جائحة كوفيد-19.

وإلى جانب ذلك، يشمل الاتفاق برنامجا للواقع يضم النجم "في" من فريق (بي.تي.إس)، ونجم الدراما التلفزيونية (إتايوان كلاس) سيو جون بارك، والممثل وو شيك تشوي، والمغني والممثل هيونج سيك بارك ومغني الراب بيكبوي.

وأضاف البيان أن شركة ديزني ستقدم أيضا برنامجا جديدا يضم فنانين آخرين تدير أعمالهم شركة هايب خلال الأعوام القليلة المقبلة.