حثت مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون التكتل على البدء في إعطاء أولوية للاقتصاد في استهلاك الطاقة هذا الصيف، حتى لا تضطر الصناعات لتقليل استخدام الكهرباء في الشتاء القادم.

وأوضحت سيمسون، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرج" اليوم الثلاثاء، أن القطع الكامل لإمدادات الغاز الروسي سيجعل من "الصعب" على التكتل ملء مستودعات تخزين الغاز إلى مستوى الـ 80% المطلوبة بحلول بداية تشرين الثاني/نوفمبر.

وقالت :"عندما تكون هناك اضطرابات ... علينا إعطاء أولوية للتوفير ... توفير استباقي ... ليس فقط في الصناعة، ولكن أيضا يمكن للأسر أن تغير سلوكها- وعندها قد نتجنب في منتصف الشتاء وضعا ستكون فيه حاجة لتقليص بعض القطاعات الصناعية."

ويتأهب الاتحاد الأوروبي لاحتمالية استمرار خفض الإمدادات الروسية لفترة طويلة بعد بدء أعمال الصيانة السنوية لخط أنابيب نورد ستريم 1 الرئيسي.