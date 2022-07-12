القت السلطات الفرنسية القبض على 29 شخصا يشتبه أنهم تجار مخدرات، خلال حملات مداهمة استمرت على مدار ثلاثة أيام في مدينة مارسيليا الساحلية بجنوب فرنسا الاسبوع الماضي.

وصرح مسؤول محلي يدعى فريديريك كاميليري أن نحو 550 ضابط شرطة شنوا 45 حملة مداهمة في 30 منزلا بضواحي المدينة.

وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين هو الذي أصدر التكليفات بشن حملات المداهمة على الجرائم المتعلقة بتجارة المخدرات في ثاني أكبر مدينة في فرنسا.

وذكرت إذاعة "يوروب 1" أن الحملة الشرطية تندرج في إطار استراتيجية جديدة لوزارة الداخلية لمكافحة تهريب المخدرات بشكل أكثر فعالية.

وتريد وزارة الداخلية تأسيس 11 وحدة متحركة إضافية للعمل بفعالية أعلى ضد تهريب المخدرات وجرائم أخرى خلال الأسابيع المقبلة.

ولقي نحو 12 شخصا حتفهم خلال العام الجاري خلال مشاجرات تتعلق بتجارة المخدرات في منطقة مارسيليا الكبرى.