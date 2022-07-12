ألقي الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات، ووزير الآثار المصري الأسبق، محاضرة في مدينة برلين، نظمتها السفارة المصرية والمكتب السياحي المصري بالعاصمة الألمانية.

وقال حواس خلال المحاضرة التي حضرها جمهور من الشخصيات العامة والمثقفين في ألمانيا، وفقا لبيان صادر اليوم الثلاثاء، إن البحث يجري الآن عن مقبرة إيمحتب في منطقة سقارة الأثرية، بجانب البحث عن مقبرة الملكة نفرتيتي في مدينة الأقصر.

كما تحدث عن المدينة الذهبية المفقودة في البر الغربي لمدينة الأقصر، والتي يعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدامها من قبل توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام.

وأضاف حواس أن هذه المدينة هي أكبر مستوطنة إدارية وصناعية في عصر الإمبراطورية المصرية على الضفة الغربية للأقصر.

واستعرض حواس تفاصيل الاكتشافات الأثرية الجديدة التي قام بها في منطقة سقارة بجوار هرم الملك تتى، مشيرا إلى أن البعثة المصرية العاملة هناك عثرت على بردية طولها خمسة أمتار، و"بلطة" من البرونز خاصة بأحد جنود الجيش، فضلا عن بعض الألعاب، ومراكب وأقنعة خشبية، ولوحة وتوابيت الدولة الحديثة.