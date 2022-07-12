يأمل الفنان البريطاني جيمس كوك، الذي يبلغ من العمر 25 عاما، في دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية، عن أكبر لوحة يتم رسمها باستخدام الآلة الكاتبة، ليسجل بذلك رقما قياسيا جديدا وفريدا من نوعه، قدم له طلبا مخصصا.

وأفادت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية بأن الفنان الذي ينحدر من منطقة برينتري في مقاطعة إسيكس، يرغب في أن يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، من خلال لوحة فريدة يجسد فيها أفق لندن ويبلغ حجمها مترين، حيث يأمل في أن يشجع هذا العمل الجديد الآخرين على منح الآلة الكاتبة "حياة ثانية".

وقد استغرق عمل القطعة الفنية التي انتهى منها في 17 من حزيران/يونيو الماضي، حوالي شهرين، أي ما يعادل نحو 300 ساعة من الكتابة على الآلة الكاتبة.

وأوضح كوك في حديثه لوكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، أن محاولته لدخول موسوعة جينيس جاءت من خلال لجنة لزوجين كانا يرغبان أن ينتهي من رسمة بانورامية تجسد أفق لندن.

وقال: "قلت إن هذا سيكون تحديا حقيقيا لأنها ستكون أكبر صورة لي حتى الآن".

وقدم كوك طلبا إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية في 12 من أيار/مايو الماضي للمشاركة من خلال لوحته، وقد أُعطي تاريخا للانتظار حتى 10 من آب/أغسطس المقبل للتحقق من العمل.