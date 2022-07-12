قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول اليوم الثلاثاء إن تركيزه ينصب على حماية معيشة المواطنين من الأزمة الاقتصادية، وذلك لدى تلقيه أسئلة من الصحفيين بعد يوم من وقف جلسات الأسئلة والأجوبة بسبب تفشي فيروس كورونا بين الصحفيين.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن يون قام بتحية الصحفيين لدى وصوله بقوله إنه علم بإصابة بعضهم بفيروس كورونا، وبعد ذلك قال إنه أراد أن يعملوا من المنزل لسلامتهم وسلامة الآخرين في المبنى.

ويشار إلى أن الصحفيين المعنيين بشؤون الرئاسة يتواجدون في نفس المبنى الخاص بمكتب الرئيس.

ولدى سؤاله حول خططه للتعامل مع الاقتصاد، الذي تضرر من ارتفاع التضخم وعرقلة سلاسل الامداد، أجاب يون" الأمر الأكثر أهمية هو التأكد من عدم تضرر سبل معيشة المواطنين".