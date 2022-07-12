جرى اليوم الثلاثاء إطلاق برنامج جديد بقيمة 5ر23 مليون دولار، للكشف عن الآثار طويلة الاجل الناتجة عن تغير المناخ على سنغافورة، والتي تشمل ارتفاع مستوى سطح البحر وانعدام الأمن الغذائي، وللمساعدة في توجيه السياسات لمعالجة مثل هذه القضايا.

وأفادت صحيفة "ذا ستريتس تايمز" السنغافورية بأن "برنامج أبحاث علوم تأثير المناخ"، الذي يديره "مركز أبحاث المناخ في سنغافورة" التابع لـ "الوكالة الوطنية للبيئة"، سيركز على خمس أولويات رئيسية، وهي: ارتفاع مستوى سطح البحر، وإدارة الموارد المائية والفيضانات، والتنوع البيولوجي والأمن الغذائي، وصحة الإنسان والطاقة، والبحوث الشاملة.

ومن المنتظر أن يسفر البرنامج البحثي الذي سوف يستمر لمدة خمسة أعوام، عما يتراوح بين 15 و20 مشروعا تركز على تلك المجالات، وذلك بالتعاون مع الجامعات المحلية.

وإلى جانب الارتفاع التدريجي في مستوى سطح البحر، من المقرر أن يبحث البرنامج الجديد أيضا في أسوأ السيناريوهات المتوقعة، حيث يمكن لأحداث الطقس المتطرفة أن تزيد من موجات المد والجزر، مما سيساعد على حدوث فيضان أكبر بكثير.