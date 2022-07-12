طلبت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن، من جميع الوزراء بحكومتها التحرك لمواجهة تداعيات موجة الحر التي بدأت في فرنسا.

وقالت رئيسة الحكومة الفرنسية - حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية، اليوم /الثلاثاء/- إن للحرارة تأثير سريع للغاية على الحالة الصحية للسكان، ولاسيما الفئات الأكثر ضعفا لذلك يجب حشد كافة الجهات المعنية لمواجهة هذه التداعيات.

وكانت موجة الحر قد طالت جنوب غربي فرنسا أيضا، حسبما أكدت مصلحة الأرصاد الجوية الفرنسية، أمس /الاثنين/ وتجاوزت درجات الحرارة 30 درجة مئوية في جزء كبير من البلاد، مع إمكان تسجيل 39 درجة مئوية في بعض المناطق لاسيما الجنوب الغربي ووادي الرون، وذلك اعتبارا من اليوم.