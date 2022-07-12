أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد عن بالغ الأسى والحزن بوفاة أحد أبنائه من منتسبي الجيش الكويتي والذي وفاه الأجل إثر تعرضه لطلق ناري على يد أحد زملائه، مستنكرا حدوث مثل هذه الواقعة البعيدة عن أخلاق مجتمعنا الإسلامي المحافظ وتسامحه.



جاء ذلك خلال اجتماع وزير الدفاع بمكتبه أمس مع المعنيين من قيادات مديرية الأمن العسكري برئاسة الأركان العامة للجيش، وذلك للوقوف على تفاصيل وملابسات حادثة الوفاة.



وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع على أنه يتابع وبشكل مباشر وعلى مدار الساعة مع المعنيين في مديرية الأمن العسكري والجهات المختصة بوزارة الداخلية كل الاجراءات وآخر ما توصلت إليه نتائج التحقيق حول تفاصيل ودوافع هذه الحادثة والتي فقد فيها الجيش الكويتي أحد أبنائه المخلصين، مضيفا أنه أصدر أوامره وتعليماته بعمل مراجعة شاملة لكل الاجراءات الامنية والصحية المتبعة في عموم وحدات الجيش ومعسكراته، وإن وجد أي تقصير في تنفيذ هذه الأوامر والتعليمات ستتم محاسبة المسؤول عنها، فسلامة منتسبو الجيش من اولى اولوياتنا.



ودعا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الأبرار والصالحين والصديقين وحسن أولئك رفيقا وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.