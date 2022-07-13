ما الدور الذي يلعبه النظام الغذائي في اكتساب العضلات؟



يقول مدرب القوة الخبير والمدرب الشخصي، روغان أولبورت: «النظام الغذائي هو في الواقع أهم جانب عند اكتساب العضلات. وما لم تكن لديك المواد الخام لبناء تلك العضلات، فإن التدريب وحده لن ينجح أبدا».



ويحتاج جسمك إلى توازن بين البروتين والدهون والكربوهيدرات ليعمل بشكل فعال، ولكن لاكتساب العضلات بعد التدريب، يحتاج جسمك إلى البروتين، وهو مجموعة من الأحماض الأمينية الأساسية التي تعمل بمنزلة اللبنات الأساسية للعضلات.

وتشمل مصادر البروتين الغذائي المنتجات الحيوانية مثل اللحوم الخالية من الدهون والأسماك والبيض ومنتجات الألبان.



ومع ذلك، ليس عليك أن تكون من آكلي اللحوم للحصول على البروتين: يمكن أن توفر الفاصوليا والبازلاء والمكسرات والبذور والشوفان ومنتجات الصويا، مثل التوفو، هذه الأحماض الأمينية الأساسية، إلى جانب أفضل مسحوق بروتين من المكملات الغذائية.



لكن ما كمية البروتين التي يجب أن تأكلها؟ يقول أولبورت: «الدليل الإرشادي الجيد حقا الذي استخدمته مع عملائي هو غرام واحد، أو 0.8 غرام، من البروتين لكل سنتيمتر من ارتفاع الجسم».

وإذا كنت تتطلع إلى زيادة الوزن عن طريق بناء العضلات بطريقة صحية ومستدامة، فيجب عليك التأكد من أنك في فائض من السعرات الحرارية.

ولا ينبغي أن يكون هذا بروتينا خالصا أو مجرد أطعمة سريعة المعالجة لتكوين السعرات الحرارية، ولكن يجب ألا تكون أطعمة كاملة جيدة مثل الخضراوات والحبوب الكاملة.



إذن، كيف تحدد مقدار الوزن الذي يجب أن ترفعه؟ يقول أولبورت إنه يجب أن يكون لديك «نطاق تكرار» في الاعتبار عند التمرين، مثل 8-10. اختر وزنا يمكنك رفعه لثماني عدات.

وعندما تتمكن من القيام بذلك بشكل مريح، وبصورة جيدة، يمكنك الانتقال إلى تسعة تكرارات، ثم إلى 10. وبمجرد أن تتمكن من أداء 10، تعلم أن الوقت حان لزيادة الوزن.

المصدر «لايف ساينس»

