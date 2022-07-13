بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية كيريباتي الصديقة تانيتي مامو، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية كيريباتي وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية ساوتومي وبرنسيب الديموقراطية الصديقة كارلوس فيلا نوفا، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية ساوتومي وبرنسيب الديموقراطية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.