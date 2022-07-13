مفرح الشمري



بعد الانتهاء من عطلة عيد الأضحى، أثبتت وزارة الاعلام بقطاعيها التلفزيوني والاذاعي أنها على مستوى الحدث و«كفت ووفت» من خلال الدورة البرامجية الخاصة التي استمتع بها المشاهدون والمستمعون طوال فترة عيد الاضحى والتي جاءت متماشية مع اجواء العيد وبهجته وذلك من خلال توجيهات وزير الاعلام والثقافة د. حمد روح الدين وبمتابعة حثيثة من وكيل الوزارة سعود الخالدي والوكيل المساعد لقطاع التلفزيون فهد الغيلاني ووكيل قطاع الاذاعة د.يوسف السريع.



التعليمات التي صدرت للمسؤولين من وزير الاعلام د.حمد روح الدين كانت واضحة من خلال اختيار البرامج والاعمال الفنية التي تتماشى مع اجواء العيد، ولقد ترجم المسؤولون هذه التعليمات الى حقيقة لاستمتاعنا على مدى 4 ايام سواء من خلال شاشة التلفزيون او عبر اثير الاذاعة باختيارهم برامج خفيفة تحمل بين طياتها الفرح والسرور والمعلومة المفيدة للمشاهد والمستمع داخل الكويت وخارجها.

برامج التلفزيون والاذاعة خلال فترة عطلة العيد رصدت فرحة اهل الكويت والزائرين إليها من دول الخليج والدول العربية، وذلك من خلال برامج تبث على الهواء مباشرة واخرى مسجلة، ومن البرامج التلفزيونية برنامج «صباح الاعياد» وبرنامج «يمعة ربع» وبرنامج «عطنى الجواب» وبرنامج «العيد بين الاغاني والاشعار» بالإضافة الى برنامج «عرضات العيد» وغيرها من البرامج والسهرات التلفزيونية ومنها سهرة خاصة لفرقة التلفزيون للفنون، والتي بثت ثالث أيام العيد ونالت استحسان الجميع لانها قدمت عدد من الفنون الشعبية الكويتية، بمشاركة المغنية الأوبرالية الكويتية د. أماني الحجي فيها، ناهيك عن برامج الاذاعة التي استقطبت العديد من المستمعين بجميع محطاتها مثل برنامج «سوالف العيد» وبرنامج «صباح الأعياد» وغيرها من البرامج التي استضافت العديد من الضيوف من مختلف المجالات للحديث عن فرحة العيد.