مفرح الشمري



فقدت الساحة الغنائية النسائية الشعبية امس الاول رائدة في الغناء الشعبي بوفاة المطربة البحرينية هبة عبدالله «أم جوهر» وذلك بعد معاناة مع المرض، حيث انها تعتبر من أهم أعمدة الفن والطرب الشعبي في البحرين، وغنت جميع الألوان الشعبية، ومن أشهر أغانيها «على الويل ويلاه» و«ياسمسة» وغيرها من الأغاني الشعبية التي تغنى في الأفراح.



الراحلة هبة عبدالله «أم جوهر» تعتبر أول فنانة خليجية شعبية تحولت من الغناء الشعبي إلى الغناء بالفرق، وفتحت بهذا التوجه الطريق للعديد من الفنانات في الخليج، حيث انها استفادت من دراستها للموسيقى كثيرا، الامر الذي أهلها لتتحول من مطربة شعبية تغني بالأعراس الى مطربة تغني مع الفرق الموسيقية في المسارح.



يذكر ان الراحلة هبة عبدالله واسمها الحقيقي «سلطانة» ولدت في منطقة قلالي إحدى مناطق مدينة المحرق عام 1943.



«فنون الأنباء» تتقدم بأحر التعازي والمواساة لأسرة الراحلة، سائلين العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.



(إنا لله وإنا إليه راجعون)