قام وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس اليوم الثلاثاء الموافق 2022/7/12 رابع أيام عيد الأضحى المبارك بجولة ميدانية وتفقدية في مطار الكويت الدولي، وكان في استقباله وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن المنافذ اللواء منصور العوضي وعدد من القيادات الأمنية.



ونقل الفريق البرجس تحيات وتبريكات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول م. الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، إلى رجال وزارة الداخلية بمناسبة عيد الاضحى المبارك، مشيدا بتواجدهم على رأس عملهم بعيداً عن ذويهم وأسرهم.





واستهل وكيل وزارة الداخلية جولته بزيارة مطار الكويت الدولي للاطلاع على استعدادات قطاعات الوزارة المختلفة التي تم اتخاذها لعودة الحجاج والمسافرين في اجازة العيد وموسم الحج والوقوف على جاهزيتها ومدى توافر الكوادر البشرية المؤهلة والخدمات والتسهيلات التي يقدمها مطار الكويت الدولي للمسافرين.



كما قام بعد ذلك بزيارة غرفة عمليات المطار واطلع على آلية العمل والربط والتعاون بين القطاعات الأمنية من خلال منظومة أمنية متكاملة.



واثنى وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، على كفاءة رجال الأمن العاملين بمطار الكويت الدولي وقدرتهم على تنفيذ المهام والواجبات المنوطة بهم ، مؤكدا على ضرورة تسخير كل الإمكانيات لخدمة المسافرين، والعمل على إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر ، وتقديم جميع المساعدات اللازمة لهم بالتعاون مع باقي اجهزة الدولة.