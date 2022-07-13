ذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف أصدر قرارا بتشكيل لجنة على مستوى عال لايقل التمثيل فيها عن وكيل وزارة مساعد برئاسة قوة الإطفاء العام، وتضم في عضويتها كلا من:

وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة وادارة الفتوى والتشريع وشركة المشروعات السياحية، تكون مهمتها تنظيم وتأمين الشواطئ البحرية.



وأوضحت الإدارة ان الهدف من تشكيل هذه اللجنة هو المحافظة على الصحة العامة وتفادي كثرة حالات الغرق والحوادث التي تنتج عنها الوفاة أو الفقدان الأمر الذي يقتضي ضرورة إيجاد حلول لتنظيم الشواطئ وتحديد أوقات معينة للسباحة مع توفير متطلبات الأمن والسلامة لمرتادي الشواطئ.