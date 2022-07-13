ذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أن عاملا من إحدى الجنسيات العربية لقي حتفه صباح اليوم الأربعاء بعد سقوطه من علو في منزل قيد الإنشاء بمنطقة الرميثية. واوضحت الادارة أن إدارة العمليات المركزية قامت بتوجيه فرق إطفاء البدع والبحث والإنقاذ وتبين بعد الوصول للموقع ان العامل سقط في بئر المصعد وقد رفعت الجثة وتم تسليمها للأدلة الجنائية.



وفي بلاغ آخر، هرعت فرقة إطفاء من مركز مشرف لفتح باب إحدى الغرف بأحد البيوت في منطقة سلوى، وتبين وجود حالة وفاة لعاملة منزل من إحدى الجنسيات الآسيوية.