أعلنت شركة "ماتل" الأميركية المتخصصة في الألعاب عن تصنيعها نسخة جديدة من دمية باربي تشبه عالمة الرئيسيات الإنكليزية الشهيرة جاين غودال إلى جانب أشهر نوع حيوانات تولت دراسته، وهو شمبانزي يدعى ديفيد غرايبيرد.

وترتدي الدمية التي تشير "ماتل" إلى أنّها استخدمت جزئياً في تصنيعها مواد بلاستيكية معاداً تدويرها، البزة التقليدية التي كانت ترتديها الباحثة وهي عبارة عن قميص وسروال قصير بلون البيج، وتحمل منظاراً ودفتراً صغيراً أزرق.

أما ديفيد غرايبيرد فهو الشمبانزي الذي أجرت الباحثة أولى دراساتها عنه، وتوصلت للمرة الأولى إلى كيفية تعامل الأنواع مع الأدوات.

وتقول غودال في مقطع فيديو ترويجي لدمية الباربي "لطالما كنت أقول إنّ الفتيات لا يرغبن فقط في أن يصبحن نجوم سينما أو من مشاهير عالم الفن".

وتضيف انّ "عدداً كبيراً منهنّ يرغبن مثلي بالعمل في الطبيعة ودراسة الحيوانات".

ونسخة الباربي هذه هي الأحدث بين سلسلة ترغب شركة "ماتل" في تخصيصها لرموز نسائية وأسماء ملهمة.