تصدّر مسلسل "ساكسيشن" من إنتاج "اتش بي او"، عن مسيرة عائلة يتبادل أفرادها الغدر والمؤامرات، الثلاثاء سباق الترشيحات لنيل جوائز "إيمي"، الرديفة للأوسكار على صعيد الأعمال التلفزيونية الأميركية، بعدما حصد 25 ترشيحا في المجموع.

وسيواجه "ساكسيشن" خصوصا مسلسل "سكويد غايم" الكوري الجنوبي القاتم والعنيف، المندد بتبعات الرأسمالية والذي دخل التاريخ لكونه أول إنتاج بلغة غير الإنكليزية ينافس للفوز بالفئة الرئيسية لأفضل مسلسل درامي.

ويضم المسلسل الذي تصدّر قائمة أكثر الأعمال مشاهدة في تاريخ "نتفليكس"، مئات الشخصيات المتأتية من الفئات الأكثر تهميشا في كوريا الجنوبية. ويشارك هؤلاء في لعبة أطفال تنتهي بفوز رابح واحد بمبلغ مالي كبير، فيما يكون القتل مصير باقي المشتركين جميعهم.

ويبدو أن المنافسة ستكون محتدمة لنيل الجوائز التي ستقام حفلة توزيعها بنسختها الرابعة والسبعين في الثاني عشر من أيلول/سبتمبر المقبل، مع أعمال من العيار الثقيل من أمثال "سترينجر ثينغز" و"أوزارك" و"بيتر كال سال".

وبعد القيود الصحية التي أرغمت هوليوود على إغلاق مواقع التصوير خلال الجائحة، تعود الإنتاجات إلى "مستوى تاريخي"، وقد تلقت أكاديمية جوائز إيمي "عددا قياسيا من الترشيحات هذا الموسم"، وفق مدير الأكاديمية فرانك شيرما.

على صعيد الأعمال الكوميدية، تصدر "تيد لاسو" (من إنتاج "آبل تي في بلاس")، الفائز العام الماضي، المنافسة مع 20 ترشيحا. ويتنافس المسلسل الذي يتمحور حول مدرب لرياضة كرة القدم الأميركية يتم إلحاقه بفريق إنكليزي لكرة القدم، مع مسلسلي "ذي مارفيلوس ميسز مايزل" و"باري". كما تضم المنافسة مسلسلي "هاكس" و"أونلي مردرز إن ذي بيلدينغ" اللذين حصل كل منهما 17 ترشيحا لهذه الجوائز.

وعلى صعيد المسلسلات القصيرة، تصدر المنافسة مسلسل "ذي وايت لوتس" (من إنتاج "اتش بي او") الساخر عن سطحية النزلاء الأثرياء في فندق فاره في هاواي، إذ نال 20 ترشيحا بينها ثمانية للممثلين في العمل.