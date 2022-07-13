أعلن الاتحاد الدولي للسباحة أن بطولة العالم 2024 للرياضات المائية المقررة في العاصمة القطرية الدوحة ستقام في أوائل شباط/فبراير لتوفير متسع من الوقت قبل أولمبياد باريس المقرر في العام نفسه.

وجاء تقديم موعد البطولة عن الموعد المعتاد في الصيف، ليعني أن الرياضيين يمكنهم استغلال البطولة المقررة في قطر في حسم التأهل للأولمبياد.

وكان من المقرر أن تستضيف الدوحة بطولة العالم في عام 2023 لكن تقرر التأجيل لأسباب تتعلق بجائحة كورونا، حيث تأجل استضافة مدينة فوكوكا اليابانية لبطولة العالم من عام 2022 إلى عام .2023

وستقام بطولة العالم المقررة في الدوحة في الفترة ما بين الثاني و18 من شباط/فبراير 2024 .