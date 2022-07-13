رفع البنك المركزي في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي بشكل غير مسبوق بمقدار 50 نقطة أساس لمكافحة ضغوط التضخم المتنامية تأثرا بأسعار الطاقة والسلع المرتفعة.

وعقد مجلس السياسة النقدية لبنك كوريا المركزي اجتماعًا لتحديد سعر الفائدة في وقت سابق اليوم، وصوت على زيادة سعر إعادة الشراء القياسي لسبعة أيام من 75ر1% إلى 25ر2%، وفقًا للبنك المركزي.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن رفع سعر الفائدة جاء بعد زيادة متتالية لمرتين بمقدار 25 نقطة أساس في كل من نيسان/أبريل وأيار/مايو الماضيين، وهي أول مرة يرفع فيها البنك سعر الفائدة ثلاث مرات متتالية.

وتكافح كوريا الجنوبية ضغوط التضخم المتصاعدة بسرعة وسط ارتفاع أسعار الطاقة والسلع بسبب انتعاش الطلب المتأثر من الجائحة، والاضطرابات المطولة في سلسلة التوريد التي تفاقمت بسبب الحرب المستمرة في أوكرانيا.

وارتفعت أسعار المستهلكين في البلاد، وهي مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 6% الشهر الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه. وتعد هذه أكبر زيادة في الأسعار منذ ارتفاعها بنسبة 8ر6% في تشرين الثاني/نوفمبر 1998، عندما كانت كوريا الجنوبية في خضم الأزمة المالية الآسيوية .1998-1997 وتتوقع الحكومة أن يكون التضخم تحت ضغط تصاعدي وأن يظل في نطاق 6% في الوقت الحالي.