اتهم المدعي العام في مانهاتن الثلاثاء ثلاثة أشخاص بالتآمر لحيازة بصورة غير شرعية وبيع نحو مئة صفحة تحوي ملاحظات مكتوبة بخط اليد وكلمات أغنيتين من ألبوم "هوتيل كاليفورنيا" لفرقة "إيغلز" الأميركية.

واتُهم كل من غلين هورويتز وكريغ إنسياردي وإدوارد كوسينسكي الذين كانوا على علم بأنّ الصفحات التي تُقدر قيمتها بأكثر من مليون دولار مسروقة، بالتآمر لبيعها.

وتشير مستندات المحكمة إلى أنّ الرجال الثلاثة فبركوا شهادات منشأ مزورة وأفادوا بأقوال كاذبة في شأن حصولهم على المستندات لدور مزادات ومشترين محتملين وجهات تتولى إنفاذ القوانين.

وتضم هذه الصفحات ملاحظات كتبها عضو الفرقة دون هينلي وكلمات أغنيتي "هوتيل كاليفورنيا" و"لايف إن ذي فاست لاين".

وكان أحد كتّاب السيرة سرق الصفحات في أواخر سبعينات القرن الفائت أثناء عمله على كتابة سيرة الفرقة. ووفق المدعي العام، باع الكاتب هذه الصفحات لهورويتز الذي باعها بدوره إلى إنسياردي وكوسينسكي.

وذكرت مستندات المحكمة أنّ هينلي، وهو العضو المؤسس للفرقة، تقدم بتقارير لدى للشرطة عندما علم بأنّ الصفحات يحوزها إنسياردي وكوسينسكي، وهي مزاعم نفاها الرجلان على مدى سنوات.

وقال مدعي مانهاتن العام ألفين براغ إنّ "نيويورك تشكل محوراً عالمياً للفن والثقافة، ومن يعملون بالقطع الثقافية عليهم تنفيذ القانون بشكل كامل".

وتابع أنّ "هؤلاء المتهمين حاولوا الاحتفاظ بالمستندات الفريدة والقيّمة ثم بيعها رغم معرفتهم بأنّ ليس من حقهم القيام بهذه الخطوة"، مضيفاً انهم "اختلقوا روايات في شأن أصل الوثائق وحقهم في حيازتها حتى يتمكنوا من تحقيق أرباح".