تعتزم شركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل، إبطاء وتيرة التعيين لبقية العام و دعم الاستثمارات حتى عام 2023، وفقا لما قاله المدير التنفيذي ساندر بيتشاي.

واعترف في رسالة إلكترونية مرسلة للموظفين، بأن غموض التوقعات الاقتصادية العالمية كان الأمر المسيطر على ذهنه لدى اتخاذه القرار، مشيرا إلى أن جوجل ليست محصنة ضد الصعوبات الاقتصادية مثل جميع الشركات.

وقال بيتشاي " بسبب التقدم الذي تم إحرازه في مجال التعيين حتى الآن هذا العام، سوف نقوم بإبطاء وتيرة التعيين لبقية العام، مع الاستمرار في دعم أهم فرصنا".

وبالنسبة لعامي 2022 و 2023، تعتزم الشركة التركيز على التعيين في مجال الهندسة والأعمال الفنية والوظائف المهمة الأخرى، بالاضافة إلى الأولويات طويلة المدى.

وأشار إلى أن جوجل قامت بتعيين نحو 10 آلاف موظف جديد خلال الربع الثاني، كما أن لديها عددا كبيرا من الالتزامات خلال الربع الثالث، مما يعكس جزئيا أجندة التعيين المجمعة الموسمية. وبلغ عدد العاملين في ألفابت حتى 31 آذار/مارس الماضي نحو 163 ألفا و906 عاملين، بارتفاع بنسبة 17% مقارنة بالعام السابق .