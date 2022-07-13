أعلنت دار التقويم القطري أن أربعة من كواكب المجموعة الشمسية (زحل، والمشتري، والمريخ، والزهرة) ستقترب من القمر في سماء دولة قطر خلال شهر تموز/ يوليو الجاري.

ووفق وكالة الأنباء القطرية ( قنا ) اليوم الأربعاء ، يمكن لسكان دولة قطر خلال الفترة الحالية رؤية ورصد كوكبي زحل والمشتري في المساء، بينما يمكنهم رؤية كوكبي المريخ والزهرة في الفجر.

وذكرت دار التقويم القطري ، في بيان أنه في مساء بعد غد الجمعة سيقع الكوكب ذو الحلقات الرائعة "زحل" على بعد زاوي قدره أربع درجات قوسية شمال مركز القمر، وسيتمكن سكان دولة قطر من رصد ورؤية القمر وزحل معا بالعين المجردة أعلى الأفق الشرقي لسماء دولة قطر من بعد موعد طلوع القمر عند الساعة 18ر8 مساء وحتى قبل شروق شمس السبت عند الساعة 53ر4 صباحا بتوقيت الدوحة.

أما خلال الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء المقبل فسيكون عملاق المجموعة الشمسية "المشتري" على بعد زاوي قدره 2ر2 درجة قوسية شمال مركز القمر، ويمكن لسكان دولة قطر رصد ورؤية القمر والمشتري معا بالعين المجردة باتجاه الأفق الشرقي لسماء دولة قطر من بعد موعد شروق المشتري عند الساعة 15ر10 من مساء الإثنين المقبل ، وحتى قبل موعد شروق شمس الثلاثاء عند الساعة 55ر4 صباحا بتوقيت الدوحة المحلي.

وأضافت أنه في مساء يوم الخميس بعد القادم فسيلتقي الكوكب الأحمر "المريخ" مع التربيع الأخير لقمر شهر ذي الحجة، حيث سيكون البعد الزاوي بين المريخ والقمر 1ر1 درجة واحدة قوسية تقريبا، وسيتمكن سكان دولة قطر من رصد ورؤية المريخ والقمر معا بالعين المجردة أعلى الأفق الشرقي من موعد طلوع القمر عند الساعة 52ر11 من مساء الخميس، وحتى قبل موعد شروق شمس الجمعة.

وفي فجر يوم الثلاثاء بعد القادم سيلتقي ألمع كواكب المجموعة الشمس "الزهرة" مع الهلال المتناقص لشهر ذي الحجة في سماء قطر، ويمكن رؤيتهما معا بالعين المجردة باتجاه الأفق الشرقي من بعد موعد شروق الزهرة عند الساعة 13:3 فجرا بتوقيت الدوحة.