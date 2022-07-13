ذكرت صحيفة بارسا يونيفرسال الإسبانية، اليوم /الأربعاء/ أن نادي برشلونة يستعد لتلقي 330 مليون يورو كدفعة من خلال تفعيل الرافعة الاقتصادية الثانية، مما يسهم في إنعاش خزينة النادي لضم كبار النجوم هذا الصيف.

وأوضحت الصحيفة - في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني - أنه مع تسريع برشلونة لخطط الانتقالات في الأيام القليلة الماضية، سيحتاج النادي أيضًا إلى تفعيل الرافعة الاقتصادية الثانية في أقرب وقت ممكن لضمان تجاوز جميع الصفقات في الوقت المناسب وعدم وجود أي تأخير بسبب مشاكل مالية.

وأطلق فريق كاتالونيا، الرافعة الأولى من خلال بيع 10% من حقوق التلفزيون الخاصة بهم إلى Sixth Street على مدار الـ 25 عامًا التالية، مما ساعدهم على تحقيق إيرادات تبلغ حوالي 207.5 مليون يورو.

والآن، كشفت التقارير عن خطة برشلونة لتفعيل الرافعة الثانية من خلال بيع الـ 15% المتبقية من حقوق البث التلفزيوني وإغلاق الصفقة بنهاية الأسبوع المقبل.

ووفقًا للتقرير، من المرجح أن يدخل برشلونة مرة أخرى في صفقة مع Sixth Street للحصول على الحصة المتبقية من حقوق التلفزيون فيما سيستلم النادي مبلغًا قيمته حوالي 320-330 مليون يورو من الصفقة، مع مكاسب رأسمالية قدرها 400 مليون يورو.

وسيسمح ذلك لبرشلونة بالمضي قدمًا في مجموعته التالية من الانتقالات واستكمال التعاقدات التي طلبها المدرب تشافي هيرنانديز لتعزيز الفريق قبل الموسم الجديد.

ونجح برشلونة في إبرام صفقة للتعاقد مع البرازيلي رافينها من ليدز يونايتد في خطوة قيمتها 67 مليون يورو كما يعمل برشلونة أيضًا على اتفاق لنجم بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي، على الرغم من أن الصفقة أثبتت أنها صعبة بسبب المطالب المستمرة لأبطال ألمانيا.

كما يجري العمل على صفقات ثنائي تشيلسي ماركوس ألونسو وسيزار أزبيليكويتا بينما يرغب البلوجرانا أيضًا في التعاقد مع جول كوندي من إشبيلية قبل إغلاق فترة الانتقالات.

لذا، فإن التفعيل في الوقت المناسب للرافعة الاقتصادية الثانية، والتي من شأنها أن تمنح برشلونة دفعة بحوالي 330 مليون يورو، سيكون أمرًا حاسمًا لخطط الانتقالات في الأسابيع المقبلة.