أقيم في بكين يوم الثلاثاء الماضي، حفل إطلاق المؤتمر العالمي للإنترنت، وهو منظمة دولية مقرها في بكين.

وبعث الرئيس الصيني شي جين بينغ برسالة تهنئة إلى المؤتمر العالمي للإنترنت بمناسبة إطلاق المنظمة الدولية، تلاها في هذا الحدث هوانغ كون مينغ، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، رئيس دائرة الدعاية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

وقال هوانغ في الحفل إن تأسيس المنظمة يتبع اتجاه المعلوماتية في العصر، ويأتي استجابة للدعوة الواسعة للمجتمع الدولي للحوار والتشاور والتعاون في الفضاء السيبراني.

وأعرب هوانغ عن أمله في أن تكثف جميع الأطراف الحوار والتبادلات، وتعمق التعاون العملي، وتبني بشكل مشترك فضاءاً إلكترونياً أكثر عدلاً وإنصافاً وانفتاحاً وشمولاً وأمناً واستقراراً وحيوية للسماح للإنترنت بخدمة الناس في جميع أنحاء العالم بشكل أفضل.

ويشمل أعضاء المؤتمر العالمي للإنترنت منظمات دولية وشركات ومؤسسات وخبراء وعلماء دوليين ذوي الصلة بالإنترنت./