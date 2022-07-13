ألغت الفلبين حظرا مستمرا منذ عقد على تقديم برامج التمريض في مزيد من المدارس، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه لتعزيز القطاع لتلبية الطلب على الممرضين الممرضات .

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الفلبين بدأت في السماح لمزيد من الكليات والجامعات بتدريب الممرضين والممرضات ، بعد انخفاض أعداد الخريجين منذ وقف مدارس التمريض الجديدة عام .2010

ويشار إلى أن أكثر من 11 ألف شخصا نجحوا في اختبار تراخيص مزاولة المهنة العام الماضي في الفلبين، مما يعكس انخفاضا كبيرا مقارنة بعام 2011 عندما اجتاز الاختبار أكثر من 60 ألف شخص، وفقا لمفوضية التعليم العالي.

يذكر أن نحو 13 ألف ممرض يغادرون الفلبين للعمل في الخارج سنويا، وفقا لتقديرات عام .2020 وقد فرضت الفلبين قيودا على عدد العاملين في مجال الصحة الذين يسافرون إلى الخارج خلال ذروة جائحة كورونا، بعدما عانت المستشفيات المحلية من نقص العاملين.