قرر بنك نيوزيلندا المركزي زيادة سعر الفائدة الرئيسية للمرة السادسة على التوالي، متعهدا بمواصلة تشديد السياسة النقدية لإعادة معدل التضخم إلى النطاق المستهدف.

وقررت لجنة السياسة النقدية في بنك احتياط نيوزيلندا (المركزي) اليوم الأربعاء زيادة سعر الفائدة الرسمي من 2% إلى 50ر2% وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين.

وبعد القرار الأخير ارتفع سعر الفائدة إلى أعلى مستوياته منذ آذار/مارس .2016

وقال أعضاء لجنة السياسة النقدية إنه مازال مناسبا مواصلة تشديد السياسة النقدية من أجل المحافظة على استقرار الأسعار ودعم أقصى توظيف للقوة العاملة.

كما وافقت اللجنة على مواصلة زيادة سعر الفائدة الرئيسي حتى تثق في أن الظروف النقدية أصبحت كافية لكبح توقعات التضخم، وإعادة معدل التضخم إلى النطاق المستهدف، بحسب البنك المركزي.