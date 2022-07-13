بعدما بقيت أشرطة الـ" في إتش إس" (نظام الفيديو المنزلي) لفترة طويلة موضوعة في الزوايا غير البارزة لأسواق القطع القديمة، بدأت خلال الأشهر الأخيرة تباع في مزادات بأسعار خيالية، نتيجة حنين البعض إلى الماضي وشهيتهم المفتوحة على فرص الاستثمار الجديدة.

ففي مزاد نظمته دار "هيريتدج أوكشنز" في حزيران/يونيو، بيع شريط فيديو لفيلم "باك تو ذي فيوتشر" بـ75 ألف دولار، فيما بيع شريط فيديو لفيلم "ذي غونيز" بـ50 ألف دولار وآخر لفيلم "جوز" بـ32500 ألف دولار.

وهواية جمع أشرطة الفيديو موجودة أصلاً منذ طرح شرائط الـ"في إتش اس" للمرة الأولى أواخر سبعينات القرن الفائت، أما في أيامنا هذه فـ"لا تساوي معظم هذه الأشرطة شيئاً"، على ما يرى جون من منطقة نيوماركت الكندية والذي يدّعي أنه باع نحو 3000 شريط فيديو على مدى أكثر من عشرين سنة.

ويقول جون، وهو مستخدم نشط لموقع "إي باي" العملاق للتجارة الإلكترونية، رافضاً الكشف عن كنيته "إن حصلتَ على 5 دولارات مقابل كل شريط فستكون محظوظاً".

وكانت بعض الأفلام غير المتوافرة عبر الإنترنت أو أي وسيلة أخرى بالإضافة إلى أفلام الرعب غير المعروفة، تُباع بنسق "في اتش اس" حتى وقت قريب بأسعار مرتفعة قد تزيد أحياناً عن ألف دولار.

لكن هذا الاتجاه الجديد يركز تحديداً على الأفلام الناجحة وبخاصة تلك التي عُرضت أوائل ثمانينات القرن الفائت. ولكي يُعتبر شريط الفيديو ذا قيمة، ينبغي أن تتوافر فيه بعض المعايير، بالإضافة إلى علامة تميز الإصدارات الأولى والنسخ المختومة. وقد يثير إصدار محدود كنسخ من سلسلة أفلام "حرب النجوم" اهتمام المشترين أيضاً.

وتُعتبر سلسلة أفلام الخيال العلمي للأميركي جورج لوكاس على نطاق واسع عملاً من الضروري حيازة نسخة منه، وقد بيع عدد من النسخ بأكثر من عشرة آلاف دولار.

وأبرز الأشرطة في هذا المجال هي تلك العائدة لأفلام من أول مجموعة طُرحت على الإطلاق في الولايات المتحدة سنة 1977، ومن بينها أشرطة لمسلسل "ماش" وفيلمي "باتون" و"ذي ساوند أوف ميوزك" من إنتاج شركتي "توانتيث سانتشري" و"ماغناتك فيديو".

ويقول جاي كارلسون، وهو مسؤول عن مجموعة من أشرطة "في إتش أس" لدى دار "هيريتدج أوكشنز"، إنّ هذه الأشرطة قد تُباع "بمئات آلاف الدولارات، بل بالملايين".

- حنين وفرص للاستثمار -ويعرب عدد كبير من هواة الجمع القدماء عن استغرابهم من موجة البيع هذه المفاجئة بعد 16 عاماً على إصدار آخر فيلم بصيغة "في إتش إس" ("ايه هيستوري أوف فايلنس"). وصُنّعت آخر دفعة من مسجلات أشرطة الفيديو عام 2016.