أبوظبي ـ وكالات: قال رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد إن «دولتنا قوية ومتطورة، ومستمرون على نهج الشيخ زايد والشيخ خليفة»، معتبرا أن «التفاف شعبنا على قيادته مصدر قوتنا».

وقال الشيخ محمد بن زايد، في كلمة موجهة للشعب الإماراتي وبثتها وسائل الإعلام الإماراتية: «نمتلك منظمة تنموية متطورة ومتكاملة ومستدامة».



وأضاف «نمد يد الصداقة إلى دول المنطقة والعالم التي تشاركنا قيم التعايش»، وثمن «الدور الكبير الذي يقوم به المقيمون على أرض دولتنا»، مشددا على ان «راحة المواطن وسعادته ستكونان الأساس في كل خططنا».



وقال الرئيس الإماراتي «نسعى إلى إقامة شراكات إستراتيجية نوعية مع مختلف دول العالم»، مؤكدا الاستمرار «في تعزيز القوة التنافسية وتحقيق أفضل المؤشرات العالمية»، مشيرا إلى أن «دور القطاع الخاص حيوي ومهم في الاقتصاد».



وإذ أكد أن «اقتصاد الإمارات يعد ضمن أكثر الاقتصادات قوة ونموا»، اعتبر بن زايد أن «تنويع اقتصادنا ضرورة إستراتيجية أساسية ضمن خططنا للتنمية»، وقال: «نهدف لتنمية قدراتنا في مجال العلوم والتكنولوجيا».