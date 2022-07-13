رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مزاعم أنه قدم دعما سريا وقويا لشركة أوبر لخدمات نقل الركاب خلال عمله كوزير للاقتصاد بين عامي 2014 و2016 .

وجاءت تصريحات ماكرون بعد الكشف عن أنشطة الشركة الأمريكية، بما في ذلك مزاعم بارتكاب مديرين تنفيذيين مخالفات سوء سلوك، والتي تم الكشف عنها نهاية الأسبوع.

وقال ماكرون ردا على تلك المزاعم إن تبسيط القيود المفروضة على القطاع سهل توفير آلاف الوظائف للسائقين في فرنسا.

وتابع "أهنئ نفسي على ما فعلت"، معربا عن الفخر بعمله كوزير من خلال جذب الشركات إلى فرنسا. وأضاف أن فرنسا ضمنت تنظيم الخدمات الذكية مثل أوبر.

وتم نشر رسائل بريد إلكتروني ومحادثات تتعلق بشركة أوبر خاصة بالفترة من 2013 و2017، ألقت الضوء على أساليب عمل تنافسية شرسة وممارسة ضغوط. وكان مصدر تلك المعلومات مدير سابق في أوبر.