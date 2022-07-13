دخل نادي برشلونة الاسباني في سباق جديد مع نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، لضم اللاعب جولز كوندي مدافع فريق إشبيلية، بعدما نجح على ما يبدو في الفوز على تشيلسي الإنجليزي في سباق التعاقد مع البرازيلي رافينها من ليدز يونايتد.

وذكرت صحيفة (بارسا يونيفرسال) الاسبانية أن باريس سان جيرمان دخل السباق للتعاقد مع كوندي من إشبيلية هذا الصيف وطلب استفسارات حول وضع الدولي الفرنسي بينما يتطلع إلى تعزيز دفاعه.

وجذب مستوى اللاعب الفرنسي الدولي البالغ من العمر 23 سنة، رادارات العديد من الأندية الكبرى هذا الصيف.

ويطلب إشبيلية، 60 مليون يورو مقابل أصله الثمين هذا الصيف، وهو ما يشكل عقبة أمام البلوجرانا في سعيه للحصول على قلب الدفاع.

ومع ذلك ، ونظرا لإصرار المدير الفني تشافي هيرنانديز على التوقيع معه، من المتوقع أن يحول الفريق الكتالوني تركيزه على كوندي بمجرد ترتيب الصفقات مع رافينها، وعثمان ديمبيلي وروبرت ليفاندوفسكي.

لكن باريس سان جيرمان قد دخل الآن في المعركة للتوقيع مع كوندي، كما أن لديه الإمكانات المالية للوفاء بسعر إشبيلية وتقديم عقد مربح للاعب الشاب.