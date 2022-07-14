بداح العنزي



واصلت جميع أفرع بلديات المحافظات حملاتها المستمرة طوال إجازة عيد الأضحى المبارك بتوجيهات من وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس وبإشراف مباشر من مدير عام البلدية بالوكالة م.نادية الشريدة، حيث تم إغلاق محلات مخالفة، إضافة إلى رفع شاحنات وسيارات مهملة.



كما تعاملت الفرق الرقابية مع حاويات على طريق الدائري الخامس، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة بشأن الحاويات حسب التالي:



٭ تفريغ الحاويات بمعدات البلدية.



٭ رفع الحاويات وحجزها في موقع حجز البلدية.



٭ تطبيق الغرامات على الشركات المخالفة بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها البلدية مثل العمال والآليات ورسوم الأرضية يتحمل دفعها الشركة المخالفة عند طلب الإفراج عن الحاوية حسب التالي: 80 ديناراً في الساعة للحاوية المخالفة، و10 دنانير في الساعة عن كل عامل، بينما حددت رسوم نقل الحاوية المخالفة بـ 45 دينارا، ورسوم أرضية دينار واحد عن كل يوم، على أن يتم تحرير محضر مخالفة حسب لائحة النظافة ونقل النفايات رقم 190 لسنة 2008.