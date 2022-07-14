يواصل بنك الكويت الدولي (KIB) ترسيخ مكانته الرائدة ضمن مؤسسات القطاع المالي والمصرفي، عبر تعزيز علاقاته وحضوره في الملتقيات والمحافل الدولية الكبرى، حيث قام مؤخرا بالمشاركة في المؤتمر الاستثماري، التابع لفعاليات «اليوم المؤسسي الثامن»، الذي نظمته بورصة الكويت افتراضيا بالتعاون مع المجموعة المالية EFG Hermes، حيث تم تسليط الضوء بشكل عام على آفاق الاستثمار في سوق المال الكويتي وفرصه الواعدة.



وفي معرض تعليقه على مشاركته ضمن فعاليات المؤتمر الاستثماري، ممثلا عن البنك، أشار مدير عام إدارة الرقابة المالية والتخطيط والمدير المالي في KIB، أجاي توماس، إلى سلسلة الاجتماعات الافتراضية التي عقدت مع أكبر الشخصيات من مديري الأصول المالية وممثلي المؤسسات الاستثمارية المحلية والعالمية الرائدة - التي تنوعت بين بنوك تجارية، وشركات تأمين، وصناديق استثمار، وصناديق تحوط، وصناديق تقاعد وغيرها. كما صرح توماس بأنه قد تم تناول آخر تطورات أعمال البنك من حيث الأداء التشغيلي والمالي، وجهوده في البحث عن فرص الاستثمار.



وفي سياق متصل، أكد عبدالله العسعوسي، المدير التنفيذي لعلاقات المستثمرين والتقارير المالية في البنك، أن مشاركة KIB في هذا المؤتمر قد جاءت في إطار تطبيق أفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين، لافتا إلى الدور المهم الذي تلعبه هذه العلاقات وتعزيزها في تطوير استراتيجيات العمل، وكذلك إلى أهميتها في تمكين المستثمرين من الوصول المباشر إلى المعلومات المؤثرة على القرارات الاستثمارية عن طريق بحث كافة المعلومات المالية وغير المالية، لاسيما تلك المؤثرة على أسعار الأسهم، في سبيل الوصول إلى رؤى واضحة حول نقاط القوة والآفاق المستقبلية.