وفقا لعلماء أميركيين، الأشخاص الذين يضيفون الملح إلى طعامهم أثناء الأكل، هم أكثر عرضة للموت المبكر أكثر من الآخرين. وتشير مجلة European Heart Journal، إلى أن العلماء أجروا دراسة شارك فيها 500 ألف شخص، واتضح لهم أن ملح الطعام يزيد من خطر الإصابة بالسرطان وارتفاع مستوى ضغط الدم والجلطة الدماغية.



ومن أجل ذلك قرر فريق علمي برئاسة البروفيسور لو تشي من كلية الصحة العامة وطب المناطق الحارة في جامعة تولين في نيو أورلينز بولاية لويزيانا، تحديد تأثير إضافة الملح إلى الطعام أثناء الأكل، في الصحة. ويقول تشي: «يشكل الملح المضاف إلى الطعام في النظام الغذائي الغربي 6-20% من إجمالي كمية الملح المستهلكة. وهذا يعطينا فرصة فريدة لتقييم العلاقة بين تناول الصوديوم وخطر الوفاة».



ودرس الباحثون وحللوا بيانات تشمل 501379 شاركوا في دراسة البنك الحيوي البريطاني خلال أعوام 2006-2010، وأظهرت النتائج أن الذين لديهم عادة إضافة الملح إلى الطعام أثناء الأكل هم أكثر عرضة للموت المبكر بنسبة 28% مقارنة بالذين ليس لديهم هذه العادة أو نادرا ما يفعلون ذلك. كما اتضح للباحثين أن الذين يضيفون الملح في عمر 50 عاما ينخفض متوسط عمرهم المتوقع بمقدار 1.5 عام للنساء و2.28 عام للرجال.



ويقول البروفيسور تشي: «أعتقد ان دراستنا هي الأولى في تقييم العلاقة بين إضافة الملح إلى الطعام أثناء الأكل والموت المبكر. وهذا يثبت لنا من جديد ضرورة تغيير السلوك الغذائي».

المصدر: «نوفوستي»