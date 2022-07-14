يعقوب العوضي



تتوجه بعثة منتخبنا الوطني لكرة اليد للناشئين إلى سلوفينيا لإقامة معسكر خارجي استعدادا لمنافسات بطولة كأس آسيا للناشئين في البحرين 20 أغسطس المقبل.



ومن المقرر أن يلعب المنتخب 5 إلى 7 مباريات ودية مع فرق أوروبية على أن يعود إلى البلاد 4 أغسطس، ليستضيف منتخب مصر للناشئين في الفترة من 6 الى 11 من الشهر ذاته ومنتخب كوريا الجنوبية من 11 إلى 16 من الشهر نفسه. ويترأس الوفد نائب رئيس الاتحاد شبيب الهاجري يرافقه عضو مجلس الإدارة مشعل القبندي وإداري المنتخب محمد العوض والجهاز الفني بقيادة الإسباني دييغو غونزاليس ومساعده الوطني حسين حبيب واللاعبين.



من جانب آخر، عينت إدارة النادي العربي علي آتش رئيسا للجهاز الإداري لكرة اليد خلفا لحامد العلي الذي بات يشغل قمة هرم جهاز العلاقات العامة في النادي، ومن المرجح أن يعلن العربي عن تعيينه رسميا في الأيام القليلة المقبلة، كما قدمت الإدارة عرضا رسميا لنادي النجمة البحريني لضم لاعبه علي عيد كمحترف أول في صفوف الأخضر للموسم المقبل.