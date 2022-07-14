أعربت منظمات إغاثية عن بعض الارتياح المشوب بالانتقادات، بعد خضوع الامم المتحدة للضغوط الروسية وتمديد الآلية الخاصة بتقديم المساعدات للسكان المعوزين في شمال سورية عبر الحدود لستة أشهر فقط.



وكتب نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية في سورية مارك كاتس، على موقع تويتر: «من الجيد أن نتمكن من مواصلة عملية تقديم المساعدة عبر الحدود».



من جانبها، أعربت منظمة «كير» الإغاثية عن «خيبة أمل شديدة»، لتمديد التفويض لستة أشهر فقط.



وقال كارل أوتو زينتل أمين عام «كير ألمانيا»: «وسط الجائحة والأزمة الاقتصادية الحادة والشح المتزايد للموارد، فإن الملايين يكافحون للبقاء على قيد الحياة.. وقد حان الوقت لزيادة المساعدات الإنسانية وليس تقليلها».



وعبر فريق «منسقو استجابة سوريا» عن خيبة الأمل الكبيرة نتيجة رضوخ مجلس الأمن الدولي للمطالب الروسية، علما أنه كان بالإمكان الوصول إلى حلول إضافية. وقال في بيان انه «يكشف زيف التصريحات الدولية عن وجود خطط بديلة، كما نؤكد على أن مضار القرار الحالي أكثر من نفعه».



بدوره، رحب الاتحاد الاوروبي أمس بقرار مجلس الأمن بالموافقة على تمديد آلية ايصال المساعدات عبر معبر (باب الهوى) الحدودي مع تركيا.



وقال كل من الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل ومفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات جانيز ليناريتش في بيان مشترك «انها نتيجة مهمة لما يقارب 4 ملايين سوري بمن فيهم 2.8 مليون نازح في شمال غرب سورية يعتمدون على المساعدات الانسانية الحيوية التي تقدم لهم من خلال هذه الآلية لمساعدتهم على النجاة».