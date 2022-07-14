قامت لجنة الأسعار في محافظة دمشق بإصدار تسعيرة جديدة، رفعت فيها رسوم نقل أسطوانات الغاز الصناعي والمنزلي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المادة على البطاقة الذكية وخارجها.



وفي التفاصيل، فقد أصدرت لجنة الأسعار في محافظة دمشق تسعيرة جديدة لأسطوانات الغاز الصناعي والمنزلي، حيث تم تحديد سعر الأسطوانة للغاز الصناعي على البطاقة الذكية سعة 16 كلغ بـ 43.800 ليرة سورية، وسعر أسطوانة البوتان المنزلي على البطاقة الذكية سعة 10 كلغ بـ 10.700 ليرة سورية.



أما بالنسبة لأسطوانات الغاز غير المدعوم، فقد حدد القرار الذي نقله موقع «الوطن أون لاين»، سعر أسطوانة غاز البوتان الصناعي سعة 16 كلغ خارج البطاقة الذكية بـ 50 ألف ليرة سورية، وسعر أسطوانة غاز البوتان المنزلي سعة 10 كلغ خارج البطاقة الذكية بسعر 31.300 ليرة سورية.



ونقل الموقع المقرب للحكومة الذي نشر الخبر، عما قال إنه «مصدر في محافظة دمشق»، قوله إن رفع السعر جاء على خلفية تعديل تسعيرة المازوت لسيارات النقل.



وأضاف المصدر أنه بقي من أصل 168 سيارة نحو 4 إلى 5 سيارات تتزود بالمازوت بالسعر المدعوم فقط، في حين باقي السيارات تتزود بالمادة بالسعر الحر.