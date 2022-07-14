الدوحة ـ فريد عبدالباقي



دخل الحكام القطريون في معسكر إعدادي للموسم الجديد 2022-2023، في مدينة طبرقة التونسية، والذي بدأ أمس ويستمر حتى 29 الجاري.



وكان الحكام القطريون حصلوا على إجازة عقب منافسات الموسم الماضي باستثناء الدوليين الذين شاركوا في بعض الاستحقاقات القارية، وبدأت المرحلة الأولى من إعداد الحكام بمرحلة التجمع في الدوحة خلال شهر يونيو الماضي حيث دخلوا في مرحلة الاستعدادات البدنية واختبارات اللياقة التي سبقت المغادرة إلى المعسكر التونسي الذي بات المقر الدائم لاستعدادات الحكام بسبب توافر كل الإمكانيات والتجهيزات إلى جانب توافد عدد كبير من الفرق القطرية والعربية على تونس في بداية الموسم الجديد، وهو ما يوفر فرصة لإقامة مباريات ودية ومشاركة الحكام في إدارتها ضمن الاستعدادات والتدريبات للموسم الجديد.



وينتظر الحكام القطريين موسما حافلا من خلال إدارة المنافسات المحلية والمشاركة في بعض الاستحقاقات القارية والدولية لاسيما الطاقم القطري الذي يشارك في مونديال قطر 2022 حيث كانت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قد أعلنت عن قوائم أسماء حكام المباريات المختارين لبطولة كأس العالم قطر، والتي ضمت للمرة الأولى في تاريخ المونديال طاقما قطريا دوليا بقيادة الحكم الدولي عبدالرحمن الجاسم وبمعاونة طالب المري، وسعود أحمد، بالإضافة إلى عبدالله المري ضمن حكام الفيديو.



هذا، وسار نادي الدحيل على خطى نادي السد بتقديم طلب رسمي إلى مؤسسة دوري نجوم قطر، من أجل تقليل عدد المباريات التي سيخوضها الفريق الكروي في بطولة الدوري القطري خلال الموسم الجديد، والذي سينطلق مطلع الشهر المقبل.



وترى إدارة الناديين أنه يستحيل خوض 7 جولات في الدوري القطري من دون لاعبين دوليين، لاسيما أن المنتخب القطري يعتمد قوامه الأساسي على لاعبي السد والدحيل، حيث يخضع المنتخب القطري لفترة إعداد خارجي في أوروبا لتجهيز لمنافسات كأس العالم 2022.



وعلمت «الأنباء»، من مصادرها أن هناك اتجاها لدى الاتحاد القطري لكرة القدم بالموافقة على طلب ناديي السد والدحيل بتقليل عدد هذه المباريات باعتبارهما أكثر الأندية تضررا من خوض الجولات السبع في الدوري القطري بدون اللاعبين الدوليين.



ومن المنتظر أن يتم الرد رسميا على هذا الطلب خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك بعد الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك حيث إن الطلب تم تقديمه قبل العيد مباشرة.



وإذا كانت المؤشرات تؤكد الاتجاه للموافقة على هذا الطلب فإن نفس المؤشرات أن التأجيل سيقتصر على مباراتين فقط من المباريات السبع وبالتالي سيخوض كل من السد والدحيل خمس مباريات خلال شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين، وسيتم ترحيل لقاءين فقط إلى ما بعد نهاية كأس العالم.



إلى ذلك، تحت عنوان «جوزيه مورينيو يستهدف نجم إيفرتون السابق الذي يريد العودة إلى أوروبا»، كتبت صحيفة AS الإسبانية إنه يدرس ويخطط لضم نجم الريان القطري وإيفرتون السابق خاميس رودريغيز، حيث يريد الكولومبي العودة إلى أوروبا.



وقال التقرير إن مورينيو يستعين في عملية التفاوض لضم اللاعب بوكيله خورخي مينديز حيث إنه وكيل لمورينيو أيضا مما قد يسهل عملية الانتقال.