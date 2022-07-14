القاهرة - سامي عبدالفتاح



قدم فريق الأهلي أروع مبارياته هذا الموسم، بالفوز برباعية نظيفة على فريق فيوتشر 4-0، ورغم النقاط الثلاث التي أضافها إلى رصيده، إلا أن الفارق مع الزمالك (المتصدر) بقي كما هو (6 نقاط)، بعد فوزه على المقاولون 1-0، لكن الفارق ضاق إلى نقطتين فقط مع بيراميدز صاحب المركز الثاني، بعد تعادله 2-2 مع طلائع الجيش، وسوف يشهد السبت المقبل مواجهة بالغة الأهمية تجمع بين الأهلي وبيراميدز ضمن الجولة 25، كما أن للأهلي مباراتين مؤجلتين أمام الإسماعيلي والمقاولون.



ففي ستاد السلام، استعاد الأهلي نغمة الانتصارات بفوز عريض على حساب ضيفه فيوتشر بنتيجة 4-0 ضمن الجولة 24، وجاء هذا الفوز العريض بعد تعثره أمام سموحة بالخسارة 2-3، وتعادله السلبي دون أهداف أمام الجونة.



تقدم الأهلي في الدقيقة 23 عن طريق محمد مجدي أفشة، ثم أضاف التونسي علي معلول الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 42، وسجل أفشة الهدف الثاني له والثالث للأهلي في الدقيقة 45+1، وأحرز أحمد عبدالقادر الهدف الرابع في الدقيقة 58.



ورفع الأهلي رصيده، بقيادة مدربه البرتغالي ريكاردو سواريز، إلى 48 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد فيوتشر بقيادة علي ماهر عند 39 نقطة.



وعقب الفوز الكبير، قال ريكاردو سواريز: «نجحنا في تحقيق فوز مهم وكانت مباراة كبيرة، وسعيد بأداء اللاعبين، إلا أن الطريق ما زال طويلا».



وأضاف: «أمامنا تحد كبير، ونسعى إلى وضع شخصية واضحة في الملعب، وأن يكون الفريق ثابتا ومتوازنا ومميزا في الضغط والهجوم».



وفي ستاد القاهرة، استطاع حارس الزمالك محمد عواد إنقاذ فريقه من التعادل مع المقاولون بالتصدي لركلة جزاء نفذها أحمد علي مهاجم المقاولون العرب، ليفوز الزمالك 1-0، ويعزز صدارته لجدول الترتيب في الدوري بقيادة فيريرا برصيد 54 نقطة.



سجل هدف الزمالك حسام عبدالمجيد في الدقيقة 37، وتوقف رصيد المقاولون بقيادة مدربه محمد عودة عند 20 نقطة في المركز السادس عشر.



وفي ستاد الدفاع الجوي، انتزع فريق بيراميدز نقطة التعادل 2-2 أمام فريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشري، بعد أن كان الطلائع متقدما في الشوط الأول 2-0، ليرفع رصيده إلى 50 نقطة، وتقدم طلائع الجيش إلى النقطة 37 في المركز السابع.



وتختتم اليوم الجولة 24 بمباراتين، تجمع الأولى إيسترن كومباني والمقاصة، والثانية سيراميكا والاتحاد السكندري.