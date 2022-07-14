أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن بلاده لم تقدم سوى طلبات «منطقية» خلال المباحثات المتعثرة مع القوى الكبرى بشأن إحياء الاتفاق حول برنامجها النووي.



وقال رئيسي إن طهران «تصرفت دائما بعقلانية وتقدمت بمطالب منطقية حتى اليوم، ولم يقدم الفريق التفاوضي أي مطالب خارج أطر» الاتفاق النووي، وذلك في تصريحات نشرها الموقع الالكتروني للرئاسة الإيرانية امس.



واعتبر الرئيس الايراني أن «الأميركيين يقولون بضرورة عودة إيران الى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق)، في حين أن الجمهورية الإسلامية لم تنسحب على الاطلاق من خطة العمل، بل إن الولايات المتحدة هي التي انتهكت الاتفاق».



وأضاف «لابد من أن الأميركيين أدركوا خلال السنوات الـ 43 الماضية (منذ قيام الثورة الإيرانية) أنهم لا يستطيعون التحدث إلى الشعب الإيراني بلغة القوة، لكنهم يواصلون هذا النهج، الأمر الذي لن يجلب لهم بالتأكيد أي نتائج».



في سياق متصل، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني استمرار تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن عن طريق الاتحاد الأوروبي، ملمحا الى امكان تحديد موعد لجلسة جديدة من المباحثات في وقت قريب.



وقال إن «المفاوضات مستمرة كما في السابق من خلال تبادل الرسائل، بين وزير خارجية إيران والسيد جوزيب بوريل (المنسق الاوروبي)، أو على مستوى كبير مفاوضي إيران علي باقري كني ومنسق المباحثات من قبل الاتحاد الأوروبي انريكي مورا».



وتابع: «أعتقد أن زمن ومكان جولة مقبلة من المباحثات سيتم تحديده قريبا».