بيروت - أحمد عز الدين



حذر رئيس مجلس النواب نبيه بري من التمييز في رواتب الموظفين بين فئة وأخرى في القطاع العام. ودعا الى تصحيح الأمر ووقفه فورا، فيما دعا الى اجتماع لهيئة مكتب المجلس يوم الاثنين المقبل لطرح المواضيع التي سيناقشها المجلس في اجتماعاته المقبلة، وسط معلومات عن بدء ورشة تشريعية اهم مواضيعها: خطة التعافي الاقتصادي، ومن عناوينها «الكابيتال كنترول» و«السرية المصرفية» التي ناقشتها لجنة المال في اجتماعها امس.



وتابع: الأوضاع العامة والشؤون المعيشية لاسيما قضية الرواتب وخصوصا التمييز القائم بين موظفي القطاع العام، لافتا الا ان هذا التفاوت سيؤدي الى انهيارات اكبر من الانهيار المالي والاقتصادي الحاضر، وسيكون له تداعيات اجتماعية واقتصادية لا تحمد عقباها.



وأجرى بري اتصالات بعدد من المسؤولين المعنيين، دعا خلالها الى تصحيح هذا الامر لو اقتضى تجميده فورا واليوم وقبل فوات الأوان.



وكانت الحكومة قد اتخذت قرارات غير معلنة بمضاعفة رواتب فئات معينة منها القضاة وكبار الموظفين في الدولة من خلال احتساب رواتبهم على الدولار 1500 ليرة، وصرفه على الدولار 8000 ليرة، مما يضاعف الرواتب لهذه الفئات اكثر من خمس مرات، فيما بقيت رواتب الموظفين العاديين كما هي.

من جهة اخرى تابعت لجنة المال والموازنة دراسة اقتراح قانون موضوع السرية المصرفية الذي سيكون من المواضيع الساخنة على طاولة الهيئة العامة لمجلس.